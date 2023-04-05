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Bismil’de Ramazan konserine yoğun ilgi
BİSMİL BELEDİYESİ’NİN RAMAZAN AYINDA İFTAR PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEDİĞİ KONSER İLÇE HALKI TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
DİYARBAKIR 05.04.2023, 17:32
Diyarbakır’ın Bismil Belediyesinin Ramazan ayında iftar programları çerçevesinde düzenlediği konser ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.
Ramazan ayı boyunca salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün iftar yemeği veren Bismil Belediyesi, iftar öncesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. İftardan sonra da sanatçılar, ilahi ezgilerini seslendiriyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Ravza, Bismillilere ilahi ziyafeti sundu. Kardeşlik Parkında gerçekleşen konserde ilahiler seslendirilirken izleyiciler de eşlik etti.