Bismil’de oto galericileri sitesi açılışı yapıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde oto galericiler sitesi açılışı yapıldı.

Pandemiden dolayı iki yıl geç açılışı yapılan Bismil oto galericiler sitesi kesilen kurdelelerle açıldı. Programda bir konuşma yapan Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, "Ülkemizin refah düzeyenin artması için iki temel hususun gelişmesi çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi üretimin artması ikincisi ise ticaret hacminin yükselmesidir. Bu iki unsur hem ülkenin gelir seviyesinin artmasında hem de vatandaşlarımızın gelir seviyesinin yükselmesi için iki temel yapı taşıdır. Bugün burada bir ticari merkezimizin açılışını yapıyoruz. Ülkemizin nüfus olarak ticaret hacmi olarak sanayi olarak aynı zamanda tarımsal yapı olarak en önemli kentlerinden şehirlerinden bir tanesi Diyarbakır’dır. İlçemizde hem tarımsal üretim bakımından hem sanayi ve ticaret gelişim potansiyel açısından Diyarbakır’ın en önemli ve en kıymetli ilçesidir. İlçemize bu tarz eserlerin kazandırılması bizim en önemli isteğimiz ve temennimizdir" dedi.

Bismil oto galericiler sitesi yöneticisi Yasin Sinci, bu site kurulmadan önce galeri işi yapan esnafın düzensiz ve bir birinden uzak bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Sinci, "Bu durum hem esnafımızı hem müşterilerimizi zor durumda bırakıyordu. Bizler 2019 yılında ilçe kaymakamımız desteğiyle kollarımızı sıvayıp çalışmaya başladık. Buranın temelini attığımız günden beri ilçemizin ileri gelenlerinden esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı STK başkanları yerel siyasetçilerimizden gereken desteği gördük bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılışa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.