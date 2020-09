Bismil’de mısır hasadından sonra tarlalar temizlenecek

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil ilçesinde mısır hasadı sonrası tarlaların temizleneceğini ve çiftçilerin bu konuda giderinin olmayacağını belirterek bu şekilde anız yangınlarının da önüne geçeceklerini söyledi.

Bismil’de mısır hasadı sonrası tarlada kalan anızın her yıl bilinçsiz bir şekilde yakılması hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan ciddi zararlar veriyordu. Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç’in çabaları sonuç verdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bölgede mısır hasadından sonra tarlaların temizleneceğini çiftçilerin bu konuda giderlerinin olmayacağını ve ilçesinin de temiz, dumansız hava sahasına kavuşacağını söyledi. Atalar, "İlimizde yaklaşık 5 gündür, tane mısır hasadı başlamış durumda. Tane mısır hasadında müdürlük olarak hem tane kaybının oluşmaması için hem de mısır hasat edildikten sonra anızların yakılmamasıyla ilgili gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Her gün sahada bir ekibimiz düzenli olarak hasat yapan bütün biçerdöverleri kontrol etmektedir. Başta Valimiz olmak üzere tüm kurum kuruluşları anızların yanmaması için çalışıyor. Derik’te enerji firmasının genel müdürü bizi ziyaret etti. Bismil ve Çınar bölgesinde 20 adet balya makinası ile tırmıklı bir traktör anızların balyalamayla ilgili bir çalışma içerisine girecekler. Tarlalarımızın hemen hepsinde böyle bir toplama işi olacağını beklemekteyiz. İnşallah bu balya ile artık anız yangınlarımız da olmayacak. Hem tarlalar temizlenecek ve Anız yangınlarından kurtulmuş olacağız" dedi.

“Hem çiftçi kazanacak hem de doğal denge bozulmayacak”

Bismil’de özellikle mısır hasadı sonrasında anızlarının yakılması nedeniyle hem Bismil ve hem de Batman’ın duman ve is altında kaldığını, insanların ’nefes alamaz’ hale geldiğini vurgulayan Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç de “Çevre felaketine yol açan, toprağa ve içindeki yararlı canlılara zarar veren, nefes almayı dahi güçleştiren bu sorun, her yıl tekrarlanıyor ama yapılan uyarı ve denetimlere, kesilen cezalara rağmen bir türlü çözülemiyordu. Bu konuda üreticilerin bilinçlenmesi çok önemlidir. Mardin Derik ilçesinde kurulan enerji firması geri dönüşümde kullanılması için talebi oldu. Bismil’de yaklaşık 200 bin dönüm mısır tarlası temizlenecek. Artık Bismil anız yangınlarından kurtaracaktır. Bir kere tarladaki mısır sapı uygun bir şekilde uzaklaştırılacak. Bu çiftçilerimiz için ciddi bir sorundu. Ayrıca anız yakımı önlenecek. Biliyorsunuz her yıl anız yakılmaması için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçiler anız yakarak tasarruf ettiklerini düşünüyor ama kendilerinin neden olduğu bu sorunları aşmak için çiftçimiz anız yakıp çevreye ve toprağa zarar verdiği gibi ekonomik olarak aslında kendisini de mağdur ediyor. Enerji firması tarafından 20 saman toplama makine ve ekipmanları ile Bismil’de sahada olacak. Bugün 5 tane saman toplama makinesi Tepe tarafına gönderiyoruz. Hedefimiz hem çiftçi kazanması ve hem doğal denge bozulmamasıdır. Ayrıca bu saman makineleri Bismil çiftçilere örnek olacak. Anıza doğrudan ekim yapılmasını mümkün kılan tarım makinalarının da çiftçilerimiz tarafından yaygın şekilde kullanılması için teşvik edilmiş olacaktır” diye konuştu.