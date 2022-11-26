Bismil’de kaza: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Batman yolu Çöltepe mevkiinde meydana geldi. 35 AFV 954 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pamuk tarlasına yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar ile olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.