Bismil’de huzur uygulamasında 20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında 20 kişi gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 1-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Öte yandan, ocak ayından itibaren hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 92 şahıs yakalanırken, toplam 16 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetten vatandaşlara teşekkür

Bismil’in huzur ile birlikte anılması için 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirten Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Suçla mücadelede ihbarları ile destekçimiz olan Bismilli hemşerilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.