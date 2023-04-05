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Bismil’de huzur asayiş uygulamasında 9 kişi tutuklandı
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir hafta boyunca sürdürülen “Huzur Asayiş uygulamaları” çerçevesinde işlem yapılanda 20 şüpheliden 9’u tutuklandı.
DİYARBAKIR 05.04.2023, 16:08
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir hafta boyunca sürdürülen “Huzur Asayiş uygulamaları” çerçevesinde işlem yapılanda 20 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, 20 şüpheliye işlem yapılıp, haklarında adli makamlarca yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 10 şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 50 gram narkotik madde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.