Bismil’de huzur asayiş uygulamasında 40 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur asayiş uygulamaları çerçevesinde 40 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 28 şahıs yakalandı. 2 bin 200 adet bandrolsüz sigara, 5 bin 900 adet doldurulmuş makaron, 4 adet gümrük kaçağı telefon, 3 adet tabanca, 1 adet havalı tüfek, 64 adet fişek,1 adet çalıntı motosiklet, 400 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ve 2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 40 şüpheliden 12’si savcılıkça serbest, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.