Bismil’de haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaz aylarında artan haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede vatandaşların güzel bir yaz ayı yaşamasını isteyen Bismil Belediyesi, larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin tüm mahallerinde larva oluşabilecek noktaları tespit edilerek ilaçlama çalışmalarını rutin bir şekilde yapılıyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in özellikle yaz aylarında olası sinek oluşumuna karşı erken tedbir alınması noktasında vermiş olduğu talimat çerçevesinde harekete geçen ilaçlama ekipleri, özellikle karasinek ve haşere olmadan güzel bir yaz ayı geçirmeleri için tespit edilen noktalarda periyotlar halinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam Türkmen, "Bu yıl erken başlanan ilaçlama çalışmaları ihtiyaç duyulan her noktada sürecek. Vatandaşların da evlerinde su birikintisi oluşturabilecek tüm materyaller sivrisineklere yuva olmaması için uzaklaştırılması gerek. Sivrisinekler suya yumurtalarını bırakırlar. Burada ergin hale gelip uçarlar, bu yüzden bahçemizde evimizde ve evimizin etrafında, su olsun ya da olmasın su birikmesine müsait tüm materyalin uzaklaştırılması gerekmektedir. Sivrisinekler ile mücadelenin, ilk ve en önemli ayağı ve belki de tek ayağı larva mücadelesi dediğimiz sucul ortamda yapılan mücadeledir. Öncelikli olarak sucul ortamların, bertaraf ve ıslah edilmesi, mümkün olmuyorsa da bazı ilaçlar ile muamele edilmesi gerekmektedir. Sucul ortam dediğimiz zaman dere, göl ve akarsu anlaşılmamalıdır" dedi.