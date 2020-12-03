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Bismil’de Geleceğe Nefes Tohumları Projesiyle 20 bin kızılçam tohumu dağıtılacak

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak çalışmasıyla geleceğe nefes kampanyası kapsamında ilçede öğrenci ve velilere 20 bin adet kızılçam tohumunun dağıtımına başlandı.

DİYARBAKIR 03.12.2020, 13:36
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Bismil’de Geleceğe Nefes Tohumları Projesiyle 20 bin kızılçam tohumu dağıtılacak

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak çalışmasıyla geleceğe nefes kampanyası kapsamında ilçede öğrenci ve velilere 20 bin adet kızılçam tohumunun dağıtımına başlandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in öncülüğünde geleceğe nefes kampanyası kapsamında Bismil’de öğrencilere ve velilere 20 bin adet kızılçam tohumunun dağıtımına başlandı. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği çalışma ile Bismil’de doğa bilincini oluşturmak daha yeşil bir Bismil’i hep beraber inşa etmenin hedeflendiğini belirten Kaymakam Türkmen, "Göreve başlattığımız günden bugüne Bismil’de yeşil alanları arttırmak, Bismil halkının ihtiyacı olan rekreasyon alanlarını halkın hizmetine sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Kampanya ile geleceğimizin mimarı çocuklarımızda doğa bilinci oluşturmak istiyoruz. Kampanya kapsamında tohum dağıtımlarımız devam edeceğiz. Kendi tohumlarımı yeşertip fidan haline getirerek Bismil’i yeşile kavuşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenci ve velilere tohumların dağıtımına başlandı.
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