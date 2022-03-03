banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!

Bismil’de dev istihdam atağı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına" Bismil ilçesi ile devam etti.

DİYARBAKIR 03.03.2022, 15:39
Bismil’de dev istihdam atağı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına" Bismil ilçesi ile devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer, Bismil ilçesini ziyaret etti.

Bismil İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Bismil AK Parti ilçe teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Bismil de AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bismil’de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına yapımı devam eden ve bitirilen projeler olduğuna vurgu yapan Başkanı Aydın, "Geçtiğimiz aylarda ilgili bürokratlar ile birlikte Bismil’de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer incelemelerinde bulunduk. Bismil de kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi ekonomik kalkınma ve istihdam için tarihi önem taşımaktadır. Her yıl buradan çalışmak için Türkiye’nin başka bölgelerine giden hemşerilerimizin mevsimlik göçünü önleyecek ve binlerce kişinin çalışabileceği Organize Sanayi Bölgesi inşallah en kısa zamanda tamamlanarak Bismil halkına teslim edilecektir" dedi.

Bismil’de iki adet Organize Sanayi Bölgesi yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Bunlardan birini Batman yolunda bir diğerini Tepe yolunda Çırçır Organize Sanayi bölgesi olacak şekilde planlıyoruz. Diğer yandan açılışı pazar günü gerçekleşecek olan ve iki bin kişinin istihdam edeceği Tekstilkent Organize Sanayi Bölgesinin şimdiden ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bismil ilçemiz için önemli bir projenin de hayata geçmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır-Bismil-Batman arasında karşılıklı seferler yapacak Raybüs ile vatandaşlarımız, Hem Diyarbakır hem de Batman’a güvenli ve ucuz bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Bismil de vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda Bismil’de bakımsız olan park Millet Bahçesi’ne dönüştürüldü. İçerisinde mescit, seyir terası, basketbol ve sentetik futbol sahası, bulunan parkta vatandaşların spor yapması için bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kuruldu. Dicle Nehri Dolgu Çalışması ve Dicle Nehri Su Parkı projeleriyle de Bismil köprüsünün Hem sağı hem solu çok güzel bir çevre düzenlemesine kavuşacak ve nehir üzerinde gezinti teknelerinin olduğu Bismil’in prestije Projesi hayata geçmiş olacaktır. Bizim Bismillimize gönül borcumuz var. Ancak ne yaparsak yapalım sizlere olan gönül borcumuzu ödeyemeyeceğimizin farkında ve bilincindeyiz. Bu sebepten bizler, İlçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18