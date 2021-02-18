Bismil’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Bismil Belediyesi, pandemi döneminde de temizlik faaliyetlerini zamanında ve aksatmadan planlı bir şekilde sürdürüyor. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki tüm çöp konteynerleri tek tek yıkanarak dezenfekte edilirken, görüntü kirliliği ve kötü kokunun oluşumunun engellenmesinin yanı sıra sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçiliyor.

’’Her alanda olduğu gibi temizlik konusunda da hassasız’’

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, insan sağlığı kadar çevre için de önemli olan bu uygulamanın Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi. İlçe genelinde temizlik çalışmalarını titiz ve özverili bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Kaymakam Türkmen, ’’İlçe merkezi ile kırsal mahallelerimizdeki çöp konteynerleri, ekiplerimiz tarafından periyodik olarak ilaçlanıp, yıkanarak dezenfekte ediliyor. Bu sayede kötü koku ve sinek oluşumunun önüne de geçiliyor. Amacımız, vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir esneklik bu salgının tekrar yayılmasına neden olabilir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve maskelerini ise kullandıktan sonra gelişigüzel yerlere bırakmamalarıdır’’ dedi.