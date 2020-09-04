Bismil’de asker ve sağlık çalışanları için bağ bozumu yapıldı
BİSMİL İLÇE BELEDİYESİ'NCE 18 DÖNÜMLÜK ALANDA EKİLEN ÜZÜMÜN HASADI YAPILIRKEN, HASATTA ELDE EDİLEN 8 TON ÜZÜM VE 2 TON PEKMEZ, SINIR HATTINDA GÖREV YAPAN ASKERLERE İLE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE EN ÖN SAFLARDA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İLÇEDEKİ VATANDAŞLARA DAĞITACAK.
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesince 18 dönümlük alanda ekilen üzümün hasadı yapıldı. Hasatta 8 ton üzümden elde edilen 2 ton pekmez, asker, sağlık çalışanları ve ilçedeki vatandaşlara dağıtıldı.
Bismil Belediyesi tarafından 5 ay önce bakımsız olan 20 dönümlük alan tarım arazisine dönüştürüldü. Belediye çalışanı ve gönüllerin katılımıyla 20 dönümlük alanın 18 dönümüne üzüm ekildi. Belediye çalışanları tarafından ekilen üzümlerin hasadı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in katılımıyla yapılan hasatta, kazanların kaynatılarak kavanozlara konulan pekmez, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ile sınır hattındaki görevli askerler ile halka gönderildi.
Hasatta konuşan Kaymakam Türkmen, bağ bozumunda 2 ton pekmez üretildiğini ifade ederek, daha önce bakımsız olan alanın bağ bahçesine dönüşmesinde ilçe halkının önemli katkısı olduğunu söyledi. Kaymakam Türkmen, "Ürettiğimiz ürünleri pandemi sürecinde görev alan fedakar sağlık görevlilerimize, filyasyon ekiplerine, Mehmetçiğe ve ilçe halkına hediye edeceğiz. Bağ bozumunda elde edilen pekmez 2 ton civarında olacak" dedi.
Konuşmaların ardından hazırlanan üzüm pekmezi sınır hattında görevli askerler ile sağlık çalışanları ve vatandaşlara dağıtıldı.
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