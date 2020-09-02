Bismil’de asfalt çalışmaları sürüyor
DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇE BELEDİYESİ MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI YAPMAYA DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA EKİPLER DUMLUPINAR MAHALLESİ, DİYAR CADDESİ’NDE ASFALT YAMA ÇALIŞMASI YAPTI.
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
Bismil’de deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yama çalışmalarına devam ediyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ekiplerin gerçekleştirdiği yama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Türkmen, ekiplerin ara vermeden yama çalışmasına devam edeceklerini söyledi. İlçe merkezinde tüm cadde ve sokakların asfalt bakımının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren Kaymakam Türkmen bu çalışmalarının hayata geçirilmesinde desteği olan Vali Münir Karaloğlu’na teşekkürlerini iletti.
Kaymakam Türkmen, incelemelerin ardından bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
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