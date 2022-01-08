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Bismil’de, ’Anne baba benimle kitap okur musun’ projesiyle öğrenci velileri sınava girdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Köseli Mahallesinde çocuklar ve velilere kitap okumayı aşılamak ve aile içi diyaloğun geliştirilmesi amacıyla ’Anne-baba benimle kitap okur musun’ sloganıyla velilere yönelik kitap okuma kampanyası başlatılmıştı. Okul idaresi tarafından üç hafta önce dağıtılan belirli kitap üzerinde bugün aileler okulda sınava girdi.

DİYARBAKIR 08.01.2022, 15:51
Bismil’de, ’Anne baba benimle kitap okur musun’ projesiyle öğrenci velileri sınava girdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Köseli Mahallesinde çocuklar ve velilere kitap okumayı aşılamak ve aile içi diyaloğun geliştirilmesi amacıyla ’Anne-baba benimle kitap okur musun’ sloganıyla velilere yönelik kitap okuma kampanyası başlatılmıştı. Okul idaresi tarafından üç hafta önce dağıtılan belirli kitap üzerinde bugün aileler okulda sınava girdi.

Bismil Köseli ilk ve orta okulunda 20 sorulu sınav yapıldı. Programa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, projeye sponsor olan iş adamı Musa Çelebi ve öğretmen ile veliler katıldı. Sınava giren veliler kimisi eşiyle birlikte sınava girerken kimisi de çocuğuyla birlikte sınava girdi. Programa hakkında açıklama yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, “Bugün burada Köseli ilk ve orta okulumuzda okul idarecilerimiz, hayırsever iş adamımız ve öğrenci velilerimizle beraber ’anne baba benimle birlikte kitap okur musun’ projesi kapsamında bir araya geldik. İnsanların hayatını sürdürmesi ve bu dünyada ki yaşam süresini tamamlayınca kadar olan süre içerisinde en önemli kavram bilgi kavramıdır. Bilgiye sahip olursak bilgiyle donanırsak hem kendimizi, çevremizi, tabiatı ve hem dünyayı daha iyi anlar ve anlamlandırırız. Bugün okul yönetimimiz hayırsever iş adamımız ve öğrenci velilerimizle beraber çok güzel bir etkinlik meydana getirdik. Okul idaresi tarafından belirlenen bir kitap öğrenci velilerimize dağıtıldı. Velilerimiz o kitabı evde okudular yorumladılar kitabın içeriği anlamıyla ilgili kendi hayat akışlarına tatbik ettiler. Yine bunun değer kazanması maksadıyla diğer insanlara çevremize örnek olması maksadıyla bir sınava tabi tutuldular. Bu yapına sınavın velilerin bilgisini ölçmek için değil, diğer insanlara ne kadar örnek olduğunu öğretmek maksadıyla yapıldı. Bir insan öğrenecek ki insan olduğunu bilecek ve adlandırılacak öğrenmese bazı kavramların içerisi yapısı boş kalır. Okuma yazması olmayan bazı velilerimiz sınava girmek için evde çocuklarına kitabı okutarak dinleyip anlayıp o şekilde sınava hazırlatıp bugün çocukları yardımıyla sınava girdiler. Sınava çocuklarıyla birlikte giren okuma yazması olmayan ailelere sınavda çocukları soruları kendilerine şıklarıyla birlikte okuyor aileleri de o şekilde cevapları vererek sınavlarını bitirmiş oldular. Bu çok güzel ve anlamlı bir davranıştır. Dolaysıyla burada bu projenin maksadına ulaşmasının en güzel örneğidir. Bunu yapmak istedi burada ki okul idarecilerimiz bundan dolayı hem o velilerimizi hem okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Okuma yazması olmayan velilerimizi halk eğitim merkezlerimizde kurslarımız var kendilerini oraya davet ediyor ve tüm desteğimizi onlara vereceğimizi buradan kendilerine söylüyoruz” dedi.

Sınav sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüler verileceği belirtildi.

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