Bismil Kaymakamı Türkmen’e, Köseli Mahalle ziyaretinde büyük ilgi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Köseli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bire bir sohbet edip istek, görüş ve taleplerini dinleyerek ardından köy okulunu ziyaret etti.

Bismil İlçe Kaymakamı Türkmen’in kırsal mahalle ziyareti sırasında eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Bismil İlçe Jandarma Karakol Komutanı İsmail Sert ve Mahalle Muhtarı Tarık Koç’ta eşlik etti. Kaymakam Türkmen köy kıraathanesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yaptığı açıklamada, “İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerimiz de de çalışmalarımız devam etmektedir. Birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık bir kısmı da hala devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında mahalle sakinlerinin sorunlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmamak için çabalıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Mahalle sakinlerinden alt veya üst geçit talebi

Köseli Mahallesi ziyareti sırasında mahalle sakinlerinin talebi üzerine Bismil Diyarbakır Karayolu Köseli mevkiinde alt veya üst geçit yapılması için ilgili birim müdürüne talimat veren Kaymakam Türkmen, Köseli mahallesinin ortasında karayolu geçtiğinden dolayı üst veya alt geçit yapılması için ilgili birim müdürüne talimat verdiğini ve bu konuda gerek Belediye olarak gerekte karayolu ile iletişime geçerek en kısa zamanda sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Mahalle sakinleri ise talepleri dikkate alan ve sorunları birebir dinleyerek not alan Kaymakam Türkmen’in gösterdiği ilgiden çok memnun kaldılar.

Öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ziyaretinin ardından Köseli Mahallesinde bulunan köy okulunu da ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi. İlçeye bağlı bütün okulların gerek bina ve gerekse teknik ekipman konusunda gereken desteği vereceğini dile getiren Kaymakam Türkmen, "Gittiğimiz her köyde mutlaka okullarımızın durumuna bakıyoruz. Okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi alıyoruz. Hangi okulumuzun bir sıkıntısı varsa, onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Köseli mahallesinde okulumuzu ziyaret ettik. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ettik. Ayrıca çocuklarımızla sohbet etme fırsatımız oldu. Onların sorun ve isteklerini dinleme fırsatı bulduk" diye konuştu.