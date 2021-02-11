Bismil Kaymakamı Türkmen iş yeri açılışına katıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Ulutürk Mahallesinde hizmete giren tel çit üretme tesisinin açılışına katıldı. İş yerinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Türkmen, “Açılan her bir iş yeri bizler için önemlidir” dedi.

Kaymakam Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve vatandaşlarla birlikte iş yeri açılışına katılarak işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. İş yerinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Türkmen, "Mehmet Hanifi Demir kardeşim burada örnek bir işletmecilik örneği göstererek vatandaşlarımıza güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. İlçemizin ekonomisi canlanıyor, Bismil yeni yeni esnaflar, firmalar ve çeşitli girişimciler kazanıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin de kardeşimize ailesine ve Bismil halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor bol kazançlar diliyorum" dedi.

Yapılan açılışın ardından iş yerinde incelemede bulunan Kaymakam Türkmen ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.