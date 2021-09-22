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Bismil İstasyon Caddesi yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil İstasyon Caddesinde yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR 22.09.2021, 12:58 22.09.2021, 13:28
Bismil İstasyon Caddesi yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil İstasyon Caddesinde yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun 11 Eylül’ temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunan Bismil ilçesindeki İstasyon Caddesinde yenileme çalışmalarına başladı. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bismilliler tarafından yoğun şekilde kullanılan ve ilçenin en önemli ana caddelerinden biri olan İstasyon Caddesini A’dan Z’ye yenileyerek ilçenin çehresini değiştirecek. Ekipler, çalışmalar kapsamında 950 metre uzunluk ve 16 metre genişliğindeki İstasyon Caddesinin yollarına yaklaşık 5 bin 200 ton binder ve aşınma tabakası olmak üzere 2 kat asfalt serecek. Altyapı çalışmaları kapsamında caddenin tamamına 36 yağmur suyu ızgarası yerleştirilecek. 3 ila 4 metre arası genişliğindeki 6 bin 650 metrekare kaldırımlara patinatolu bazalt kaplaması imalatı yapılacak. Mevcut aydınlatmalar kaldırılarak orta refüje dekoratif ve daha işlevsel 30 çift konsollu dekoratif aydınlatma direği dikilerek caddenin daha estetik görünmesi sağlanacak.

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