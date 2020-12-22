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Bismil Belediyesinden pazar esnafına büyük destek
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, pandemi sürecinden 1 Mart 2021 tarihine kadar pazar yeri kirası tahsil etmeme kararı aldı.
DİYARBAKIR 22.12.2020, 12:11
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, pandemi sürecinden 1 Mart 2021 tarihine kadar pazar yeri kirası tahsil etmeme kararı aldı.Bismil Belediyesi pandemi sürecinden ekonomik olarak etkilenen esnaflara destek olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in talimatı ile Bismil ilçesinde pazarcılık yapan esnafa katkı sağlamak için 1 Mart 2021 tarihine kadar pazar yeri kirası tahsil edilmeyecek. Pandemi sürecinde sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşın ve esnafın yanında yer almayı sorunlarını çözmeyi kendilerine şiar edindiklerini kaydeden Kaymakam Türkmen, pazarcı esnafın yanında yer alarak 1 Mart 2021 tarihine kadar pazar yerlerinden kira almayacaklarını ve onların yanında yer aldıklarını, sorunlarının çözümü için var güçlükle çalıştıklarını söyledi.
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