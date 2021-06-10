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Bismil belediyesinden kadınlara yönelik farkındalık semineri

Kadınların çevresindekileri daha iyi tanımasını ve ilişkilerinde daha kaliteli ilişki ve iletişim kurmasını sağlamak amacıyla Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik farkındalık seminerlerinin ilki düzenlendi.

DİYARBAKIR 10.06.2021, 13:50
Bismil belediyesinden kadınlara yönelik farkındalık semineri

Kadınların çevresindekileri daha iyi tanımasını ve ilişkilerinde daha kaliteli ilişki ve iletişim kurmasını sağlamak amacıyla Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik farkındalık seminerlerinin ilki düzenlendi.

Seminerde konuşan ve bu tür seminerlerin devam edeceğini belirten Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapıyoruz, alışıla gelen belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunacak hizmetleri destekliyoruz" dedi.

Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevilay Taş ise "Bismil Belediyesi olarak kadın ve ailelere yönelik farkındalık seminerlerinin ilkini düzenlenmiş bulunmaktayız. Belediye olarak kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aile müessesinin desteklenmesi noktasında farkındalığın arttırılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Farkındalık seminerlerine katılan katılımcılar ise memnuniyetlerini dile getirerek bu hizmetten dolayı Bismil Belediyesine teşekkür etti.
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