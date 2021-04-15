Bismil Belediyesinden iftar öncesi tatlı ikramı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, ilçenin bir mahallesinde Ramazan ayı boyunca iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram edecek.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, bu amaçla iftar öncesi vatandaşlara lokma tatlısı ikram ettiklerini söyledi.

Mahalle sakinleri, belediye yetkililerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.