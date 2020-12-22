banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yeni yılda yenilenmek için bu önerilere kulak verin
Yeni yılda yenilenmek için bu önerilere kulak verin
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Tanesi 20 liraya aşk meyvesi alır mısınız?
Apple, otomobil üretecek
Apple, otomobil üretecek
Her taşın altından o çıkıyor!
Her taşın altından o çıkıyor!

Bismil Belediyesi kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak adına ’Çilek Okulu’ açtı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi kadınlara destek amacıyla ilçede 5 bin 700 metrekare üzerinde bir çilek bahçesi kurarak çilek yetiştirip bununla para kazanmak isteyen kadınlara yönelik Çilek Okulunu hizmete açtı.

DİYARBAKIR 22.12.2020, 13:02
6
Bismil Belediyesi kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak adına ’Çilek Okulu’ açtı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi kadınlara destek amacıyla ilçede 5 bin 700 metrekare üzerinde bir çilek bahçesi kurarak çilek yetiştirip bununla para kazanmak isteyen kadınlara yönelik Çilek Okulunu hizmete açtı.

Bismil ilçesinde ilk defa çilek yetiştirmek için bir adım atıldı. Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu yanında bulunan arazide bu adımı başlatan Bismil belediyesi, iş sahibi olmak ve eşlerine destek olmak isteyen kadınlara yönelik Çilek Okulunu açtı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, belediye olarak Bismil Kadın Kooperatifini kurduklarını söyledi. Kaymakam Türkmen, "İlk olarak 5 bin 700 metrekare alan üzerinde bir çilek bahçesi hazırlayarak Çilek Okulunu kurmuş olduk. Bu çilek bahçesinde 25 bin çilek fidesini yetiştiriyoruz. Kooperatifimize üye kadınlarımıza diktiğimiz çilek bahçemizde çileklerimizi yetiştirmelerini isteyeceğiz. Burada kadınlarımıza çilek yetiştirmeyi öğreteceğiz ve burada yetiştirdiğimiz çilekler kadınlarımıza bir gelir kapısı olacak. Önümüzdeki yılarda da bu projede başarılı olan kadınlarımızın kendi bahçelerinde çilek bahçesi kurması için GAP’la görüşmelerimizi yapık. GAP’tan alacağımız desteklerle önümüzdeki yıl bu projeyi daha da büyüterek, evde çilek yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kooperatif üzerinden mutfak kurduk. Bu mutfağında malzemelerini devlet olarak biz sponsor olduk. Çilekten elde ettiğimiz kurutulmuş meyve, reçel ürünleri paketleyerek satma amaçlıyoruz. Bunun için de ulusal anlamda büyük online satış mağazalarında anlaşma yaptık. Onlardan mağaza kiralayarak sözleşme yaptık internet üzerinden satmayı planlıyoruz. Buradaki hedef kitlemiz temel olarak kadınladır. Kadınları seçerken de kriter olarak çok büyük tarlalar olmasın daha küçük tarlalarda geçim sıkıntısı, geçim darlığı çeken kadınları küçük tarlalarından büyük gelirler elde etmek üzerinde bu işi onlara öğretmeyi amaçlıyoruz. Eğer bu projemizdeki kadınlarımız başarılı olursa, önümüzdeki yıl her bir öğrencimize 5 bin metrekare çilek bahçesini hazırlamayı düşünüyoruz. Bizim burada hazine arazisi anlamında elimiz çok küvetli. Bu araziyi 5 bin metrekareyi 10 bin 20 bin 50 bin 100 bine çıkarmak bizim elimizde yeter ki vatandaşlarımız bu işe gönüllü olsunlar. Elinden her iş gelen para kazanmak isteyen kadınlarımıza yönelik Kadın Kooperatifi üzerinde para kazanmalarına yönelik fırsatlar açıyoruz. Fırsatları biz oluşturuyoruz yeri gelirse ilçe merkezinde bunlara belediye olarak ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle dükkan kiralayabiliriz. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan organik olarak açılan bir pazar var. Ürünlerimizi orda da destekleyebiliriz fuarlara götürüp oralarda bu ürünlerin tanıtımını yapa biriz yeter ki Bismilli kadınlarımız çalışsın ve kazansın" dedi.

"Kooperatif kadınların güçlenmesini sağlayacak"

Bismil Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Melek İçer Aslan ise ilçede kurdukları Kadın Kooperatifinin kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlayacağını kaydetti. Başkan Aslan, "Kadınlarımız tarlada ekeceği ürünlerle kooperatif bünyesinde hazırlayacağımız ürünlerle tarladan birçok ile satış sağlayacağız. Şu an bünyemizde 60 üyemiz bulunmakta. Üyelerimizi seçerken de aktif olan, Aile Destek Merkezleri kurslarında çalışan ve çalışmak isteyen bayanlardan seçtik. Bu konuda sayın kaymakamımız her konuda arkamızda olarak bize desteklerinde bulundu buradan da ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadı kooperatifimiz kadınlarımıza istik sam sağlayacağı içi Bismil için çok büyük bir nimettir" diye konuştu.

Çilek bahçesinde çalışan Zilan Bakır, ailesine katkıda bulunmak için ve ilerde bunu kendine meslek edinmek için burada çalıştığını kaydetti.

Diğer bir çalışan Şükran İkram ise kendisinin evin beşinci kızı olduğunu belirterek sadece babasının çalıştığını aktardı. İkram, "Bir arkadaşım tavsiyesi üzerinde kadın kooperatifine üye olarak buraya çalışmaya geldim. Amacım hem aileme destek olmak ve hem bu işi meslek haline getirerek kendi işimi patronu olmaktır" şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11