Biroğlu, “Yaşadığım topraklara karşı sorumluluk duygusuyla hizmet etmeye aday oldum”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimleri için 3. grup meslek komitesinde aday olan ve kırmızı listede yarışan iş adamı Mahmut Biroğlu, “25 yıllık deneyimimi paylaşmak ve yaşadığım bu topraklara karşı sorumluluk duygusuyla hizmet etmek için aday oldum” dedi.

2 Ekim Pazar günü yapılacak olan seçimler için değerlendirmelerde bulunan iş adamı Mahmut Biroğlu, seçimin kazananının Diyarbakır olmasını temenni ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Seçim sürecinde gördüğü yakın ilgi ve alakanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Biroğlu, “2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan DTSO seçiminde kırmızı liste 3’üncü komitede aday oldum. İmkanlar dahilinde kısıtlı bir zamanda seçim çalışmalarımızı tamamladık. Sektörün tüm bileşenlerine ulaşmaya çalıştık, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Gördüğüm bu ilgiden dolayı kendilerine minnettarım. Şunu unutmamalıyız seçimler gelir gider. Ama bizler her zaman birbirimizin yanında olacağız. Şahsım olarak ne bir makam ne bir menfaat peşinde olmadığımı Diyarbakırlı hemşerilerim bilir. 25 yıllık deneyimimi paylaşmak ve yaşadığım bu topraklara karşı sorumluluk duygusuyla dostlarımıza hizmet etmek için aday oldum. İnanıyorum seçildiğimizde 24 saat telefonum açık olacak ve gelen sorunların çözümüne yönelik elimde ne gelirse yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Sağduyu çağrısı

İş adamı Mahmut Biroğlu, yarın yapılacak seçimlerde tüm adaylara sağduyu çağrısında bulundu. Biroğlu, “Bu vesileyle DTSO seçiminin kardeşlik ve bayram havasında geçmesini, tüm adayların sağduyulu olmasını rica ediyorum. Her ne kadar baskın seçim Diyarbakır’a yakışmadıysa da, bari seçimimiz Diyarbakır’a yakışsın. Bu konuda herkesin hassasiyet göstereceği inancıyla DTSO seçimleri ilimize hayırlı olsun. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, yanımızda olan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.