Birçok ilden büyük 141 bin nüfuslu mahalle hizmetle tanıştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı nüfus verilerine göre birçok ilden büyük olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, son yıllardaki gelişmesi ve yaşadığı değişimle göz kamaştırıyor.

18 kilometrekare yüz ölçüme sahip olan Diyarbakır’ın gelişen yüzü Bağcılar, hızlı nüfus büyümesi ve yoğunlaşmanın yanı sıra yaşadığı hızlı şehirleşme ile de adından söz ettiriyor. Hızlı büyümeye paralel olarak hizmet yaptıklarını belirten AK Parti’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar nüfusunun neredeyse yarısının burada yaşadığını, imar yolları, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra 200 bin metre kareden fazla yeşil alan kazandırdıklarını ifade etti.

Son üç yılda Bağcılar’da 200 bin metrekareden fazla sosyal donatı ve yeşil alan projelerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, yeni imar yolları, alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle de mahallenin gelişimine büyük katkı sunduklarını söyledi. Fiziki yapısından dolayı Bağcılar’ın ilçe olmasını zor bir ihtimal olarak gördüklerini anlatan Beyoğlu, mahallenin 4 ayrı muhtarlık ve mahalle yapısına dönüştürülmesinin ise tartışıldığını dile getirdi. Hızlı değişimin birden çok nedeni olduğunu ifade eden Beyoğlu, "Gelişmeye açık bir bölge. Ferah ve huzur veren bir yapısı var. Biz de bu hızlı büyümeye karşı hizmet seferberliği şiarıyla hizmet ediyoruz. Neredeyse hizmet götürmediğimiz bölge kalmadı. Diyarbakır’ın aynası olan bir şehirleşmeyi Türkiye’nin gündemine taşımaktan çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’mutlu şehirler’ hedefine uygun bir şehir imar etmek bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Bağlar Belediyesi, son üç yılda çok amaçlı 8 park, iki organik tarım projesi, ilçe için bir ilk olan Bağ Evi projesini hayata geçirdi. Bağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen 100 bin metrekarelik alanda Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca inşası tamamlanmak üzere olan bölgenin en büyük millet bahçesi de Bağcılar’da hayata geçirileceği belirtildi.