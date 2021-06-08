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‘Bir Kitap, Bir Umut’ kampanyası standı Ceylan Karavil Park AVM’de açıldı.
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü kapsamında Diyarbakır Adliyesi ile birlikte Ceylan Karavil Park AVM giriş katında kitap bağış standı kuruldu.
DİYARBAKIR 08.06.2021, 15:03
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü kapsamında Diyarbakır Adliyesi ile birlikte Ceylan Karavil Park AVM giriş katında kitap bağış standı kuruldu.Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü uyarınca 16 Haziran tarihine kadar sürecek olan kitap bağışı kampanyası için Diyarbakır Adliyesi ile birlikte Ceylan Karavil Park AVM giriş katında kitap bağış standı kuruldu. Diyarbakır Adliyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampanya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın yapacağı bağışlarla kitapların umutlara dönüşmesini temenni ediyoruz” denildi.