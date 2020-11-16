Bilkoç Okullarının pandemi başarısı

Diyarbakır Özel Bilkoç Okulları, yeni tip korona virüs sürecinde gösterdiği büyüme ve öğrencilerine sağladığı kolaylıklarla dikkat çekti. Öğrenci sayısında yüzde 22 oranında artış sağlayan okul yönetimi, geçen yıldan kalma telafi eğitimini en erken tamamlayan eğitim kurumlarının başında geldi.

Dünyayı sarsan pandemi sürecinde birçok eğitim kurumu küçülmeye giderken Diyarbakır’da bu süreçte kendi markasını oluşturarak yola çıkan Özel Bilkoç Okulları, tam tersine bir performans ortaya koyarak büyüme sağladı. Okul kampusunu baştan aşağı yenileyerek pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan seyreltilmiş yüz yüze eğitim metoduna uygun olarak sınıfları dizayn eden Bilkoç Okulları, güçlendirdiği eğitimci kadrosuyla geçen yıldan kalma telafi eğitim sürecini kısa zamanda tamamladı. Okula olan ilgi artarken, bir önceki yıla göre öğrenci sayısında yüzde 22’lik artış sağlanması dikkat çekti.

"Öğrencilerimizi ve velilerimizi mağdur etmedik"

Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, öğrencilerin ve velilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek adına önemli tedbirler aldıklarını dile getirerek geçen yıldan kalma yemek ücretlerini iade ettiklerini ve kıyafet giderlerini okul olarak karşılayarak bu alanda öncü olduklarını açıkladı. Karakoç, “Biz bu işi ticari bir argüman ve kazanç yolu olarak düşünmüyoruz. Öyle bir düşüncemiz olsa bu kadar zorlukları olan bir süreçte bu sektörde olmazdık. Amacımız tamamen insanımızın geleceğine yatırım yaparak yarınların yetişmiş nesillerine katkıda bulunmaktır. İnsanlarımız pandemiden dolayı zaten yeterince mağdur oldu. Biz de bunun etkilerini azaltmak üzere yemek ücretlerini iade ettik, kıyafetleri okul olarak karşıladık ve kitaplarda yüzde 50 gibi inanılmaz bir indirim uyguladık. Öğrenci sayımızda yüzde 22 artış sağlandı. Hem yüz yüze eğitim hem de teknolojik imkanlarla uzaktan eğitim verdik. İnsanı esas alan eğitim politikamız kararlı ve yeni hamlelerle devam edecektir” dedi.