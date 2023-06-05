Bilgievi öğrencileri Sur Bilim Şenliğine katıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Bilgievi’nde eğitim gören öğrenciler, Sur Bilim Şenliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla alınarak Kurşunlu Cami Meydanı’nda TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen programa geldi.

42 atölye ve 152 etkinliğin yer aldığı Sur Bilim Şenliği’nde stantları dolaşan öğrenciler, bilimsel ve teknolojik materyalleri inceledi.

Öğrenciler, şenlikte yer alan bilim, astronomi, elektrik, robotik kodlama, kimya, fizik, akıl ve zekâ oyunları, hat sanatı, ebru sanatı ve diğer atölyelerde eğitmenler eşliğinde çalışmalar yürüttü.

Etkinlikte, öğrenciler uzay çadırı Planetaryum’da güneşin, yıldızların, gezegenlerin yapay görüntülerini yansıtıldığı gösterileri de izledi.