Bilgievi öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Merkez Bilgievi öğrencileri; yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma değerleri kapsamında turta tatlısı yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Merkez Bilgievi öğrencileri etkinlik öncesi ebeveynleriyle kütüphanede kitap okudu. Ardından eğitmenler ve öğrenciler Merkez Bilgievi mutfağına geçerek turta hazırlamak için kolları sıvadı. Önlüklerini giyen öğrenciler, eğitmenlerinin yardımıyla hünerlerini sergileyerek turta tatlısı hazırladı.

Keyifli vakit geçiren öğrenciler, ara tatilde farklı bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadı. Turta yapımında yer alan 13 yaşındaki Muhamed Can Baran, etkinliklerin el becerilerini geliştirmeye katkı sunduğunu belitti. Baran, “Burada çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Temel ve kulüp derslerimiz var. Bugün ayrıca burada elmalı turta yapmayı öğrendik. Evde sıkılınca buraya gelip bağlama ve gitar çalıp çeşitli etkinliklere katılıyoruz’’ dedi.

14 yaşındaki Nisa Köse ise, sömestir tatilinde evde sıkıldıklarını belirterek, “Bu tür etkinlik keyifli ve verimli zaman geçirmemizi sağlıyor, derslerime de çok katkısı oldu. Sürekli denemelerde ve derslerimde başarımı gösterebiliyorum. Turtanın nasıl yapıldığını bilmiyordum, bugün yapımını öğrenmiş oldum. Biraz daha pratik yapabilirsem kendi başıma da artık yapabilirim "diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim yuvalarından bulunan öğrencilerin sosyal faaliyette bulunması için etkinliklere devam edecek.