Bilgievi öğrencileri eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri, deprem nedeniyle ara verilen eğitimlerine yeniden başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi öğrencileri, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden dolayı verilen aranın ardından tekrar ders başı yaptı.

Branş derslerin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukları depremin etkisinden uzaklaştıran eğitmenler, her ders 5-10 dakika deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Haftanın 7 günü açık olan bilgievlerinde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, depremden etkilenen öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Eğitmenler, depremden etkilenen öğrenci velilerini de ziyaret ediyor.