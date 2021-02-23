Bilgi Evinde yüz yüze eğitimlere başlandı

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim çalışmalarını online sistemle sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) kararının ardından yüz yüze eğitime başladı.

Pandemi sebebiyle eğitim çalışmalarına online sistemle devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi, MEB kararı sonrası yüz yüze eğitime başladı. Tüm eğitim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu ve bin 500 öğrencinin faydalandığı eğitim yuvasında 8’inci sınıf öğrencileri, korona virüs koşullarına uygun sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ederek ders başı yaptı.

Sosyal ve kültürel etkinlikler devam edecek

Bilgi Evi, eğitim-öğretim döneminde çocuklara yönelik sosyal-kültürel çalışmalara da yer verecek. Öğrencilerin sosyal gelişimlerini güçlendirmek ve stres atmalarını sağlamak amacıyla birbirinden farklı ve renkli bilişim, akıl ve zeka, drama, tiyatro, müzik ile halk oyunları sosyal-kültürel etkinlikler idarenin belirlediği takvim paralelinde düzenlenecek.

Bilgi Evine kayıt yaptırarak okul derslerine destek ve lise giriş sınavlarına hazırlanmak isteyenler kimlik fotokopisi ve Sağlık Bakanlığından alacakları Hayat Eve Sığar kodlarıyla Bilgi Evine velileriyle beraber gelerek başvuruda bulunabilecek.