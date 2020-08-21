Bilgi Evi öğrencileri şehirlerini tanıyor
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLGİ EVİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEDİĞİ YAZ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GENÇLER KENDİ ŞEHİRLERİNİ TANIYIP ÇEŞİTLİ KURSLARDAN FAYDALANIYOR.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler için yaz etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklerle öğrenciler kendi şehirlerini tanıyıp çeşitli kurslardan faydalanıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler yaz etkinlikleri programı ile çeşitli etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, kendi şehirlerini tanıması ve tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla alanında uzman rehberler eşliğinde tarihi Sur ilçesini gezdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Dağkapı Meydanında başladıkları geziye Ulu Cami ile devam etti. Öğretmenler, Ulu Cami’de yer alan El Cezeri’nin önemli sanatlarından güneş saati hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Ardından Hasan Paşa Hanını ve Hz. Süleyman Cami’si ve müzeleri gezen öğrenciler, geziden çok memnun kaldıklarını belirtti.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde az sayı ile gruplar halinde yapılan etkinlilerde maske, mesafe ve temizlik kuralları en üst seviyede tutuluyor. Etkinliklerde çocuklar belirlenen takvim ile tarihi Sur ilçesinin yanı sıra Eğil Peygamber Kabirleri ve Ergani Makam Dağını, Gazi Köşkünü, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ile Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi ve bir alışveriş merkezinde yer alan akvaryumu gezme fırsatı yakalayacak.
Öğrenciler ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Seyrantepe TOKİ’de yer alan havuzunda belirlenen periyotlarla uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25