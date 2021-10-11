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Bilgi Evi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgi evlerinde temel eğitimlerine devam eden öğrencilere robotik kodlama öğretiyor.

DİYARBAKIR 11.10.2021, 12:50
Bilgi Evi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgi evlerinde temel eğitimlerine devam eden öğrencilere robotik kodlama öğretiyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla ücretsiz sürdürdüğü kurs ve eğitimlerin yanı sıra öğrencileri geleceğin mesleklerine de hazırlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim, öğretimin başlamasıyla bilgi evleri öğrencilerini temel derslerinde dışında geleceğe hazırlayacak teknoloji dersleri ile buluşturuyor. Robotik Kodlama Atölyelerinde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanma ve özgün üretimler yapma fırsatı yakalıyor.

Atölyelerde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği, üç boyutlu düşünme, şekil ve uzay algıları, hayal gücü ve motor becerileri, üretme ve buluş gibi birçok becerilerinin gelişimine katkı sağlanıyor.

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