Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır’da yarışacak

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği babalar günü tenis turnuvası etkinliğinin tarihi açıklandı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nin ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlemiş olduğu babalar gününde masa tenisi turnuvası, 60 oyuncu ile alışveriş merkezi etkinlik alanında gerçekleşecek. 5-18 Haziran tarihleri arası aynı günde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler turnuvaya katılmaya hak kazanacak. 19 Haziran’da saat 14.00’da oynanacak turnuvada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edileceği belirtildi. Bileğine güvenen her babayı turnuvaya davet eden Forum Alışveriş Merkezi ödüller için vatandaşları beklediklerini duyurdu.