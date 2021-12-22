Beytüşşebap’ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçe Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kapalı köy yolları için gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı Beytüşşebap’ı teslim aldı. Kar yağışının etkili olduğu ilçede Beşağaç, Ballıgüne, Yaka, Bölücek mezrası, Gökçe ve Taşkıran köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, gece geç saatlere kadar kapanan yolları açma çalışmalarına devam etti.

İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini kaydetti. Örgün eğitimin devam ettiğini belirten Gökçe, “Yolları açık tutan ekiplerle beraber gün boyu sahada çalıştık. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye kadar çıktığı yüksek rakımlarda, üst bölgeler ve köylerde ekiplerin çalışması devam ediyor. Akşam açılan yollar tekrar sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz şu an dört koldan yollarımızı açmaya çalışıyor. İnşallah bu yıl içerisinde yollarımızı sürekli açık tutarız. Kar yağışı berekettir ama bereketin yanında da en çok bizleri sıkıntıya sokuyor. Bu anlamda Kaymakamımız Hasan Uğuz’un talimatlarıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.