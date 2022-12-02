Beyoğlu, Bağlar esnafının talep ve beklentilerini dinledi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 2019 yılından sonra bölgenin örnek bölgesi haline geldi. Belediyenin hizmetlerini sürdürdüğü mahallede Cuma namazından sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her türlü eleştiriye açık olduğunu dile getirerek, esnafın memnuniyetini, taleplerini ve beklentilerini sordu.

Ziyaret turunda esnafın güler yüzü ile karşılaşan Beyoğlu, “Bize her şeyi açık açık söyleyebilirsiniz. Biz sizler için buradayız. Bizim göremediklerimizi sizler daha iyi görebilirsiniz. Her sözünüz bizim için değerli olup varsa emirleriniz bizim için talimattır” ifadelerine yer verdi.

Belediyenin halka karşı tüm iletişim kanallarını açık tuttuğunu kaydeden esnaf ise “Sizi her gün halkın arasında görmek bizi mutlu ediyor. Herkesi sonuna kadar dinliyorsunuz. Güzel hizmetler yapıldı. Bağcılar, modern ve örnek bir şehir haline geldi. İnşallah daha güzel olacak. Sizin hakkınızı size teslim etmek zorundayız. Güzel bir belediyecilik örneği sergiliyorsunuz” ifadelerinde bulundu.