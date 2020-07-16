Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ‘Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği’ sınavı açarak belediyenin 26 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan ilçesi olan Bağlar’da belediye tarihinde bir ilk yaşandı. Bugüne kadar hiç yapılmayan görevde yükselme sınavı ilk kez hayata geçirilerek şeffaflık örneği sergilendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile ’Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği’ sınavı açılarak 1994 yılında kurulan belediyenin tarihinde bir ilke imza atıldı. Bu karar görevde yükselme bekleyen kurum personeli arasında sevinçle karşılanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanan 2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin ‘görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair’ yönetmeliği gereği açılan kadrolara katılma şartını taşıyan personeller sınav için başvuruda bulundu.

"Bu sınavı uygulamak bize nasip oldu"

Başvuruların sona erdiği sınav, İmar ve Şehircilik, Muhtarlıklar, Kadın ve Aile Hizmetleri, Hukuk İşleri, Bilgi İşlem, Ruhsat ve Denetim, Teftiş Kurulu, Yapı Kontrol, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Plan ve Proje, Sağlık İşleri müdürlükleri ile bazı kadroları kapsadı.

Daha önce uygulanmayan görevde yükselme sınavını açarak bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Temel hak olan bu sınav bugüne kadar belediyemizde uygulanmamış. Bunu yapmak bize nasip oldu. Şeffaflık ve hakkaniyet ölçüleri adına gerekli özeni gösterdik. Herkes arasında memnuniyetle karşılandı. Bundan sonra da tüm uygulamalarımızı yasal haklar ve adil ölçüler çerçevesinde yerine getireceğiz” dedi.