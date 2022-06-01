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Beste makinesi Samet’in şarkılarına yoğun ilgi

Son zamanda yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla adından sıkça bahsettiren Samet Kurt’tan hit şarkılar çıkmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR 01.06.2022, 11:33
Beste makinesi Samet’in şarkılarına yoğun ilgi

Son zamanda yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla adından sıkça bahsettiren Samet Kurt’tan hit şarkılar çıkmaya devam ediyor.

Trendlerin bestekarı olarak müzik sektöründe adını sıklıkla duyuran Samet Kurt yükselişte. ‘Aklıma Kalbime Her Gelişine, Halden Anlamaz, Müslüm Baba Çal, Pardon Kader, Uçurum ve Bazen’ gibi milyonlarca kişilerin dinlediği ve trendlerden inmeyen şarkılar ile müzik listelerinde adını altın harflerle kalıcı olarak yazdıran Samet Kurt iddialı şarkılar üretmeye devam ediyor. Geniş müzik yelpazesi ile hem Z kuşağına hem arabesk trap severlere hem de pop müzikte yazdığı şarkılarla dikkatleri çeken Samet Kurt yeni şarkılarının yolda olduğunu sevenleriyle paylaştı.

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