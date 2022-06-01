Benusen’de çevre düzenleme çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi surları ve en görkemli burçların bulunduğu Benusen’de çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Surlarda Diriliş mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları çerçevesinde Benusen bölgesinde koruma bandı içinde bulunan Surlara bitişik burçlarda 400 kaçak yapı ile gecekonduyu temizledi. Kente gelen ziyaretçilerin Surların en ihtişamlı burçlarını bulunduğu bölgeyi izleyebilmesi ve gezebilmesi amacıyla hazırladığı “Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi’nde çalışmalar başladı.

Proje ile Mardinkapı ile Urfakapı arasında kalan 1172 metrelik bir hatta bulunan Nur, Yedikardeş, Ulu Beden (Evli Beden) ve Selçuklu burçlarının ihtişamı ortaya çıkacak. Çevre düzenleme çalışmasının yapıldığı 36 bin 157 metrekarelik alanda yürüyüş yolları, seyir terasları, bisiklet yolu, bisiklet park alanları, açık etkinlik alanları, anı fotoğraf noktaları, turizm danışma bürosu yer alacak.

Alanın tarihi kimliği ve bulunduğu bölge dikkate alınarak kullanılacak kentsel peyzaj öğelerinin biçim, renk, doku gibi özellikleri bakımından uyumlu olması dikkat edilecek. Yaya öncelikli ulaşım planı ile hazırlanan projede, tarihi doku ve çevresindeki trafik akışını bölgeden uzaklaştırılarak otopark kullanımı tarihi doku dışında tutulacağı belirtildi.