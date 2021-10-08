Belediye çalışanlarına sıfır atık eğitimi

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi israfın önlenmesi, atıkların geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlaması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konularda belediye personellerine sıfır atık eğitimi verdi.

Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen sıfır atık eğitimine, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Sıfır atık eğitimi açılışında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir doğa bırakmak amacıyla ’sıfır atık’ eğitiminin önemine değindi. Başkan Beşikci," Yaşadığımız çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz enerjini boşa harcama sloganıyla israfın önlenmesi, atık ayrıştırma bilincinin geliştirilmesi, tasarruf, su tüketimi, yenilenebilir enerji kaynakları konularında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmektedirler. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ’Sıfır Atık’ projesine hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Birkan Abiş, sıfır atık konulu bir sunum gerçekleştirerek eğitime başlandı.