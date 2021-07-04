Belediye başkanının rakip takımın oyuncularına başarılar dilemesi taktirle karşılandı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Futbol Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın soyunma odalarına giderek başarı diledi, centilmence mücadele ortaya koymaları yönünde telkinlerde bulundu. Beyoğlu, yarı finale kalan Diyarbakırspor’un attığı golleri alkışlayıp tebrik ederek stadyumdan ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Diyarbakır’ın iki takımının karşı karşıya geldiği çeyrek final karşılaşmasına Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun takdir toplayan davranışları damga vurdu. Maçtan önce iki takımın soyunma odalarına giden Beyoğlu, “Sonuç ne olursa olsun kazanan kentimiz olacak. İki takım da bizimdir. Kim kazanırsa onu alkışlarız. Bu maçın kaybedeni yoktur. Sahaya gerginlik, sertlik ve sportmenlik dışı hareketler istemiyoruz. Öyle bir görüntü ortaya koyun ki izleyenler sizi takdir etsin” diyerek dostluk ve centilmenlik mesajı verdi.

Başkan Beyoğlu, uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak Diyarbakırspor’un attığı golleri alkışladı, mücadelenin ardında da Yeşil-Kırmızılıları tebrik ederek 3. Lig yolunda başarılar diledi.

Sosyal medyada ilgi uyandırdı

Başkan Beyoğlu, mütevazi imkanlarla kurulmasına rağmen bu aşamaya kadar gelen Bağlar Belediyespor’u da tebrik etti. Başkan Beyoğlu’nun yanı sıra Bağlar Belediyesi’de sosyal medya hesaplarında Diyarbakırspor’u tebrik eden mesajlara yer verdi. Başkan Beyoğlu’nun davranışı ve mesajları sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.