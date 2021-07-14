Başkan Türkmen “Bu yıl sanayi mahallesinin yol sorununu bitireceğiz”

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sanayi Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyip, bu sene içerisinde sanayi mahallesinde 40 bin metrekare, toplamda ise 530 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğini söyledi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğünce Sanayi Mahallesinde yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceledi.

“16 yılda yapılmayan hizmet 1 yılda yapılıyor”

Çalışmayı sürdüren işçilerle sohbet ederek, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Türkmen, mahalle sakinleriyle de sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu. Yaz kış demeden Bismil halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Türkmen, Sanayi Mahallesinde bu sene içerisinde 40 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi ile birlikte mahalle modern bir görünüme kavuşacağı gibi yol sorunu da bitirmiş olacaklarını kaydetti. Bismil merkezde alt yapı çalışmaları bittiğini üst yapı çalışmalarını aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Türkmen “16 yılda 1 milyon 232 metrekare kilitli parke taşı yapan Bismil Belediyesi sadece bu sene içerisinde 530 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi ile birlikte üst yapı çalışmasında büyük bir atak gerçekleştiriyoruz. 16 yılda yapılmayan hizmeti neredeyse 1 sene içerisinde yapıyoruz” dedi.

“Bismil halkı her şeyin en iyisine layık”

Bismil Belediyesi olarak yaz kış demeden, gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu aktaran Başkan Türkmen, “Sanayi Mahallemizde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Bismil Belediyesi olarak sadece burada değil kırsal ve ilçe merkezi ayrımı gözetmeden ilçemizin çeşitli noktalarında Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarımızı yapan ekiplerimiz, sıcakta alın teri döken işçilerimize teşekkür ediyorum. Bismil halkı her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.