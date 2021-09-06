banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Başkan Koç, Zabıta Haftasını kutladı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Zabıta Haftasını kutladı.

DİYARBAKIR 06.09.2021, 12:30
Başkan Koç, Zabıta Haftasını kutladı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Zabıta Haftasını kutladı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası’nın 195’nci yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Zabıta çalışanlarına hediye taktim eden Başkan Koç, zabıtaların Kayapınar’ın huzuru, sağlığı ve güvenliği için her alanda canla başla çalıştığını belirtti. Başkan Koç, "Zabıta Teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilçemizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için her alanda canla başla çalışan zabıtalarımızın gününü kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0