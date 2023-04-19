Başkan Bozkuş, "Biz paylaştıkça büyüyen ve büyüdükçe mutlu olan bir aileyiz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, paylaşmayı çok seven bir dernek olduklarını belirterek, "Biz paylaştıkça büyüyün ve büyüdükçe mutlu olan bir aileyiz" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren yönetim kurulu ve üyeleri olarak nerede bir sel, deprem olursa orada olduklarını dile getiren Bozkuş, ülke sınırları ile yetinmeyin Pakistan’daki sel felaketinde bile yardımlarını mağdur olmuş Müslümanlara ulaştırdıklarını söyledi. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi gelenek haline getirdiklerini dile getiren Başkan Bozkuş, "Dernek olarak gerek nakdi, gerekse market çekleri olarak şehrimizde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyoruz. Her zaman için darda kalmışa, yolda kalmışa elimizden gelen bütün destekleri verme gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da devam edeceğiz, çünkü biz paylaştıkça büyüyen, büyüdükçe mutlu olan bir aileyiz. Bu yardımları yaparken desteklerini bizden esirgemeyen tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.