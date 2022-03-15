Başkan Beyoğlu’nun gönül dili, Bağlar’da ruhsatlandırma başarısını katladı

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun geleneksel olarak sürdürdüğü ziyaret ve buluşmalar ilçedeki esnafın üzerinde olumlu etki yaparak Bağlar Belediyesi’ni ruhsatlandırma başarısında zirveye taşırken, farklı sektörlerdeki esnaf ve tüccar kesimini belediyeye yakınlaştırdığını anlatan Başkan Beyoğlu, ”Bu başarının sırrı kullandığımız gönül dilidir. Zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir tutum sergileyince esnafımızın hem ruhsat sorununu çözüyoruz, hem de gönüllerini kazanıyoruz” dedi.

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede elde ettiği başarı ile öne çıktı. İlçede uzun yıllardır kayıt dışı olarak çalışan esnaf ve işletmelere yönelik başlatılan çalışmada yüzde 80’i aşan rekor bir başarı sağlanırken, bu tablo hem esnaf ve tüccar kesimini hem de belediye yönetimini memnun ederek örnek bir tablo olarak gösterildi. Daha önce bir çok kurum üzerinden yürüyen işlemleri tek çatı altında birleştirerek esnafı bezdiren bürokratik zorlukları ortadan kaldıran belediye yönetimi, aynı zamanda maddi konularda sağladığı kolaylıklarla da dikkat çekti. En büyük etken ise Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun esnaf kesimlerini ziyaret ederek kullandığı diyaloğ ve ikna dili oldu.

“Karşılıklı iyi niyet ve gönül dili bizi zirveye taşıdı”

Esnafın belediyeden, belediyenin de esnaftan beklentileri olduğunun altını çizen Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karşılıklı iyi niyet ve gönül dilini kullanmaları sonucu ilçe tarihinin bu anlamda en büyük başarısına ulaştıklarını belirterek, ”Esnafımız bizden hizmet bekliyor. Çünkü uzun yıllar ihmal edilmemiş, seçimden seçime hatırlanmış. Biz bu tabuyu beraber yıktık. Haftanın her günü ayaklarına kadar gidiyoruz, bekledikleri tüm hizmetleri ayrım ve mazeret gözetmeden yerine ulaştırıyoruz. Katı kurallar uygulamak yerine çözüm odaklı hareket ederek gönül dilini kullanıyoruz. Bu durumun oluşturduğu memnuniyet ve bizim sağlamış olduğumuz kolaylıklar neticesinde büyük başarı elde ettik. Ticari bir bakış açımız yok. Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın, güçlensin ve yaşasın. Bununla beraber kayıtlı hale gelsin, vergisini versin. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede bizi ilçe olarak zirveye taşıyan tüm esnafımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu makamlar hizmet makamlarıdır, halk varsa biz varız” diye konuştu.