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Başkan Beyoğlu’ndan Kuran bülbüllerine ziyaret

Diyarbakır’ın AK Parti’li Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazından sonra Elazığ yolu üzerinde bulunan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad’ül Ulema) Medresesi ve Hafızlık Merkezi’ni ziyaret etti.

DİYARBAKIR 20.08.2021, 15:07
Başkan Beyoğlu’ndan Kuran bülbüllerine ziyaret

Diyarbakır’ın AK Parti’li Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cuma namazından sonra Elazığ yolu üzerinde bulunan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad’ül Ulema) Medresesi ve Hafızlık Merkezi’ni ziyaret etti.

130 öğrencinin Kur’an’ı Kerim ve din eğitimi alarak hafız olarak yetiştirildiği merkezde geleceğin Kur’an’ı Kerim bülbülleriyle bir araya gelen Başkan Beyoğlu, İslam’a ve Türkiye’ye hayırlı hizmetlerde bulunmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Beyoğlu, bir süre sohbet etti.

Türkiye genelinde 50 şubesi ve 3 binden fazla öğrencisi bulunan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad’ül Ulema) Medresesi ve Hafızlık Merkezi Başkanı Molla Enver Kılıçarslan ve merkez yöneticileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Beyoğlu, çocukların eğitimine yönelik hizmetleri anlamlı bularak desteklediklerini dile getirdi. Merkez yöneticileri ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

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