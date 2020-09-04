Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimi
AK PARTİLİ DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN BEYOĞLU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ‘SAĞLIK İÇİN BİZİM İÇİN’ SLOGANIYLA YURT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK UYGULADIĞI KORONA VİRÜS DENETİMLERİ KAPSAMINDA SEMT PAZARINDA VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK UYARISINDA BULUNARAK ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının ‘Sağlık için bizim için’ sloganıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak uyguladığı korona virüs denetimleri kapsamında semt pazarında vatandaşlara sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulunarak ücretsiz maske dağıttı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 ilde başlatılan yeni tip korona virüs denetimleri nedeniyle Diyarbakır’da büyük bir hareketlilik yaşandı. Kentin en büyük ilçesi olan Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte semt pazarında ve 5 Nisan Mahallesinde denetimlerde bulundu. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Beyoğlu, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
"Bu hastalığı tedbirlerle yeneceğiz "
Diyarbakır’da son dönemlerde sıkıntı olduğunu belirten Beyoğlu, vatandaşların tehlikenin farkında olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek bu hastalığı tedbirlerle aşmanın mümkün olacağını söyledi. Beyoğlu, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı ile başlatılan denetimlere katıldık. Vatandaşlarımız genel olarak tehlikenin farkında. Sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi anahtar tedbirlere uyuluyor ama daha çok dikkatli olmamız lazım. Bu hastalığı tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.
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