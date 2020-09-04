Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının ‘Sağlık için bizim için’ sloganıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak uyguladığı korona virüs denetimleri kapsamında semt pazarında vatandaşlara sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulunarak ücretsiz maske dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 ilde başlatılan yeni tip korona virüs denetimleri nedeniyle Diyarbakır’da büyük bir hareketlilik yaşandı. Kentin en büyük ilçesi olan Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte semt pazarında ve 5 Nisan Mahallesinde denetimlerde bulundu. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Beyoğlu, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

"Bu hastalığı tedbirlerle yeneceğiz "

Diyarbakır’da son dönemlerde sıkıntı olduğunu belirten Beyoğlu, vatandaşların tehlikenin farkında olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek bu hastalığı tedbirlerle aşmanın mümkün olacağını söyledi. Beyoğlu, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı ile başlatılan denetimlere katıldık. Vatandaşlarımız genel olarak tehlikenin farkında. Sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi anahtar tedbirlere uyuluyor ama daha çok dikkatli olmamız lazım. Bu hastalığı tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.