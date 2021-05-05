Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği evde yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup isim verdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretleri sırasında ailenin talebi üzerine yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyup dua ederek isim verdi.

Başkan Beyoğlu, “milletimizle gönül buluşmaları gerçekleştiriyoruz” diyerek ifade ettiği ev ziyaretleri sırasında vatandaşların yakın ilgisi ve zaman zaman gelen anlamlı talepleriyle karşılaşıyor. Bu kez de ziyaret ettiği aile tarafından yeni doğan çocuğun kulağına ezan okuyup isim bırakması talep edildi. Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Sibel-Maksut Taruk çiftinin iki hafta önce dünyaya gelen çocuğunun kulağına ezan okuyarak hayırlı evlat olması için dua eden Beyoğlu, ailenin isteği üzerine Muhammed Rüzgar ismini verdi. Okunan dualara evde bulunanlar da eşlik ederek Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

“İsmini aldığı peygamberimizin güzel ahlakı ile nasiplensin”

Bu anlamlı olay sırasında evde renkli görüntüler yaşandı. Bebeği kucağına alarak bir süre seven Beyoğlu, “Halkımızın teveccühü bizi mutlu ediyor. Bugün de ailemizin talebi üzerine bu güzel olaya vesile olduk. Rabbim, başta anne ve babası olmak üzere yüce dinimize, vatanımıza ve milletimize faydalı evlat olarak yetişmesini, ismini aldığı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in ahlakı ile yaşamasını nasip eder inşallah” dedi.

Ziyarete katılan Başkan Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, bebeğin annesine ve ailesine çeşitli hediyeler takdim etti.