Başkan Beyoğlu, yetimlerin yüzlerini güldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ‘gönül ve sosyal belediyecilik’ düşüncesiyle ilçede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bu kez de babalarını genç yaşta korona virüsten kaybeden yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte mahalle mahalle ve sokak sokak gezerek bir yandan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen, diğer yandan da vatandaşların daveti üzerine evlere misafir olan Başkan Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesi’nde girdiği bir evde dramatik hikayesi olan aile ile karşılaştı. Geçen yıl korona virüse yakalanan ailede anne hastalığı yenerken, 37 yaşındaki baba E.Ç hayatını kaybetti, geriye genç yaşta dul bir anne ve küçük yaştaki 3 çocuk kaldı. Ailenin durumuna çok üzülen Başkan Beyoğlu, ayni ve nakdi destek sağlamanın yanı sıra verdiği talimat ile çocukların giyim ihtiyaçlarının belediye bünyesinde bulunan giyim mağazası tarafından yerine getirilmesini sağladı.

Genç yaşta çocuklarıyla beraber hayata tutunmaya çalışan anne E.K, anlamlı desteğinden dolayı Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu’na teşekkür etti.