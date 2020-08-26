Başkan Beyoğlu yazar ve şair Süleyman Aydın ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yazar ve şair Süleyman Aydın’ı makamında kabul ederek bir süre sohbet etti ve belediyenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

20 yılda yapılmayan hizmetleri 17 ayda gerçekleştirerek yola çıkış sloganları olan gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği adına önemli bir değişime imza attıklarını belirten Başkan Beyoğlu, mahalle ve ev ziyaretlerinde halkın büyük bir teveccühü ile karşılaştıklarını dile getirdi. Başkan Beyoğlu, ”Bağlar büyük bir değişimi yaşıyor. Bunu milletimizle birlikte başarıyoruz. Hizmet almayan tek bir mahalle ve mezra bırakmamaya kararlıyız. Hizmete susamış olan hemşehrilerimizin bize olan teveccühü ve ilgisi motivasyonumuzu artırıyor. Belediyecilikte en büyük referansımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rotasını çizdiği gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği hedefine giden yolda kararlı adımlarla devam edeceğiz. Aziz milletimizin dualarını istiyoruz. Valimiz Münir Karaloğlu’nun belediyemizde kamu kurum müdürleriyle gerçekleştirdiği anlamlı toplantıda verdiği mesajlar ve tüm kurumlara “Bağlar’a yoğunlaşın “ çağrısı yapması bizim çalışma şevkimizi daha da artırmıştır. Belediyecilik deneyimi bir hayli fazla olan valimizin öncülüğünde onun bilgi, birikim ve yöneticiliğinden istifade ederek Bağlar’ı hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

“Başkan Beyoğlu, mütevaziliği ve çalışkanlığıyla önyargıları kırıyor”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun mütevazi ve çalışkan bir profile sahip olmasının Bağlar için şans olduğunu belirten yazar ve şair Süleyman Aydın, Bağlar için en önemli hususun sosyal ve gönül belediyeciliği olacağını kaydetti. Aydın, ”Doğrusunu ifade etmek gerekirse ben önceleri başkanla ilgili önyargılara sahip idim. Fakat zamanla böyle olmadığını gördüm. Bağlar halkı ilk kez böyle bir başkan görüyor. Vatandaşların içinde olan, onların derdi ile dertlenen ve her köşeye hizmet götürmeye çalışan bir başkan profili var. Daha önce hizmet noktasında bazı taleplerim olmuştu ve başkan pratik ve çözüm odaklı yöneticilik anlayışı ile yerine getirmişti. Bundan dolayı oğlum Yunus Emre ile beraber kendisini ziyaret ettim. Alçak gönüllü ve mütevazi bir kişiliği olan Bağlar’a hizmet etmek için enerjisini harcayan Hüseyin Beyoğlu başkanımı tebrik ediyorum. Bağlar için hizmet elbette önemli ama daha önemli olan sosyal ve gönül belediyeciliğidir. Çünkü Bağlar halkının sosyo-ekonomik sorunları çok fazladır. Başkan beyin bu konudaki mücadelesini de biliyorum ama tüm kurumların yardımcı olması lazım” diye konuştu.