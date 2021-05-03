Başkan Beyoğlu tam kapanma sürecinde temizlik çalışmalarına katıldı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, temizlik ekiplerinin tam kapanma sürecindeki çalışmalarını yerinde takip etti.

Bağlar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde yaşam alanlarını temizleyerek hijyenik tutmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağından yararlanarak düzenli olarak cadde ve sokakları hem yıkıyor hem de çöp ve atıklardan temizliyor. Fatih ve Kaynartepe mahallelerinde yapılan çalışmaları Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da yerinde takip ederek hem bilgi aldı hem de ekiplere talimatlar verdi.

"Tüm imkanları seferber ettik"

Pandemi döneminde temizliğin önemine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, belediye olarak tüm imkanları bunun için seferber ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "Bağlar halkımız tam kapanma ile ilgili kısıtlama ve kurallara riayet ediyor. Ben öncelikle bu hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu süreçte cadde ve sokaklarımızı, yaşamın olduğu her yeri temiz tutmaktır. Hepimizin sağlığı için bu gereklidir. Bu yüzden ekiplerimizle beraber sahadayız. Hamdolsun yeterli imkan ve personel kapasitemiz var. Bağlar halkının nezih bir ortamda yaşaması için aynı gayretle mücadele etmeye devam edeceğiz. Her şey daha güzel ve aydınlık Bağlar için" dedi.