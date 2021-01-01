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Başkan Beyoğlu, sokak hayvanlarını besledi
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2021 yılının ilk gününü sokak hayvanlarına ayırdı.
DİYARBAKIR 01.01.2021, 15:10
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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2021 yılının ilk gününü sokak hayvanlarına ayırdı.Belediye ait park ve yaşam alanlarına çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, beraberinde getirdiği temel besin ürünlerini hayvanlara dağıttı. Yiyecekleri kendi elleriyle köpeklere ikram eden Beyoğlu, sevimli hayvanlarla yakından ilgilenerek yeni yılın ilk gününde yürekleri ısıttı. Hayvanlara özel ilgi ve muhabbet duyan yüce bir peygamberin ümmeti olduklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Kültürümüz ve temsil etmiş olduğumuz siyasi gelenek de bu vicdani sorumluluğu esas alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Belediye olarak sokakta kalan minik dostlarımıza karşı insani ve vicdani vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.
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